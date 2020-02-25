Десять трендов: обои, которые нескоро выйдут из моды

Дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина рассказала, каким обоям стоит отдать предпочтение, чтобы в ближайшее время не пришлось снова приниматься за ремонт.

1. Обои из переработанных материалов - бумаги, бамбука, папируса. Устойчивость и экологичность добрались и до дизайна интерьера. Поскольку такие обои по прочности уступают флизелиновым и виниловым, следует учитывать, что процесс их наклеивания может оказаться непростой задачей.

2. Эффектные текстильные обои из натуральных тканей – это отличная тепло- и звукоизоляция. Таким обоям требуется регулярная чистка, поскольку на их поверхности накапливается пыль.

3. Флизелиновые обои удобны и практичны. Флизелин – дышащий материал, который отличается прочностью и высоким качеством. Виниловые обои так же прочны, однако, в отличие от флизелина, этот материал не дышит, поэтому их не рекомендуют использовать в спальных помещениях.

4. Структурные обои – особенно популярны обои под камень, замшу и рыбью чешую.

5. Правдоподобная имитация и игра с масштабом. В индустриальном интерьере можно использовать обои под бетон, а в квартире в скандинавском стиле – напоминающие ткань обои белого или карамельного оттенка.

6. Для акцентной стены используйте изготовленные на заказ фотообои с изображением болотного или лесного пейзажа. Дизайн остальных стен в помещении должен быть максимально сдержанным – их оформите в светлых тонах.

7. Всегда актуальны теплые яркие оттенки – мятно-зеленый, медово-карамельный, светло-желтый, светло-розовый.

8. Смелая роскошь в умеренном количестве – например, однотонный золотой или медный в сочетании с черным или коричневым.

9. Матовость – глянцевые обои безнадежно вышли из моды.