Пострадавший в аварии 81-летний водитель скончался в больнице

Вчера, 24 февраля, в полицию сообщили о ДТП на 145-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Уулу в волости Хяэдемеэсте, где столкнулись легковой автомобиль Citröen и фургон Mercedes-Benz. Находившийся за рулем Citröen 81-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу, где сегодня скончался.
Полиция получила сообщение о ДТП в деревне Уулу вчера около 10:40. «По первоначальным данным, авария произошла в тот момент, когда 81-летний водитель автомобиля Citröen, ехавшего из Пярну в сторону Икла, поворачивал налево, но не заметил двигавшийся из Икла в сторону Пярну фургон Mercedes-Benz и столкнулся с ним», - рассказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Олев Нааритс.
«Управлявший Citröen 81-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу, в которой, к сожалению, сегодня скончался. Находившийся за рулем грузовика 64-летний мужчина и его 47-летний пассажир не пострадали», - добавил Нааритс.
Оба водителя были трезвы, водитель фургона имел соответствующую категорию прав. «Действие прав водителя Citröen было приостановлено из-за того, что его справка о здоровье была просрочена», - объяснил полицейский.
Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
«Хочу напомнить, что перед совершением маневра водитель должен убедиться, что дорога свободна. Дни становятся все светлее, солнце светит ярче и может слепить водителя. Таким образом, заметить приближающиеся по встречной полосе автомобили будет сложнее», - заключил Нааритс.