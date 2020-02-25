Пострадавший в аварии 81-летний водитель скончался в больнице

Полиция получила сообщение о ДТП в деревне Уулу вчера около 10:40. «По первоначальным данным, авария произошла в тот момент, когда 81-летний водитель автомобиля Citröen, ехавшего из Пярну в сторону Икла, поворачивал налево, но не заметил двигавшийся из Икла в сторону Пярну фургон Mercedes-Benz и столкнулся с ним», - рассказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Олев Нааритс.

«Управлявший Citröen 81-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу, в которой, к сожалению, сегодня скончался. Находившийся за рулем грузовика 64-летний мужчина и его 47-летний пассажир не пострадали», - добавил Нааритс.

Оба водителя были трезвы, водитель фургона имел соответствующую категорию прав. «Действие прав водителя Citröen было приостановлено из-за того, что его справка о здоровье была просрочена», - объяснил полицейский.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.