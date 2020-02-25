Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" попали в неприятную автомобильную аварию

У Шестёркина диагностирован перелом ребра без смещения. У Бучневича — сотрясение, но незначительное. Через несколько недель Шестёркину предстоит повторное обследование. По словам Дэвидсона, оба хоккеиста в момент аварии были пристёгнуты ремнями безопасности.

«Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение.

Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был очень перепуган, но избежал серьёзных травм и пропустит несколько дней.

У Игоря небольшое повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения. Через пару недель мы проведём повторное обследование», — сообщил Дэвидсон.

Ранее Шестёркин стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией. Он повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности. В сезоне-1941/1942 семь побед подряд одержал Джим Генри.