Вт, 25.02.2020
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Эстонию с визитом посетит спикер парламента Украины

Дмитрий Разумков.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Эстонию с двухдневным визитом посетит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он прибудет в Таллинн сегодня после обеда и встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд.

На среду запланированы встречи Разумкова со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной. Председатель Рады также встретится с министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

В ходе встреч планируется обсудить напряженную ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, двустороннее сотрудничество и меры по поддержке процесса реформирования, которые Эстония предоставляет Украине.

Председатель парламента Украины и сопровождающая его делегация также посетят брифинг-центр e-Eesti.

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