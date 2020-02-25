Эстонию с визитом посетит спикер парламента Украины

Он прибудет в Таллинн сегодня после обеда и встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд.

На среду запланированы встречи Разумкова со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной. Председатель Рады также встретится с министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

В ходе встреч планируется обсудить напряженную ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, двустороннее сотрудничество и меры по поддержке процесса реформирования, которые Эстония предоставляет Украине.