Эстонию с визитом посетит спикер парламента Украины

Эстонию с двухдневным визитом посетит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Он прибудет в Таллинн сегодня после обеда и встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд.
На среду запланированы встречи Разумкова со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной. Председатель Рады также встретится с министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.
В ходе встреч планируется обсудить напряженную ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, двустороннее сотрудничество и меры по поддержке процесса реформирования, которые Эстония предоставляет Украине.
Председатель парламента Украины и сопровождающая его делегация также посетят брифинг-центр e-Eesti.