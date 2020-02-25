Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге со спикером Верховной Рады

«Украина находится в благоприятной позиции для привлечения инвестиций, но для этого важно продолжать реформы и заниматься соответствующим правовому государству законотворчеством, - сказала Кальюлайд на встрече. - Правовая стабильность и борьба с коррупцией создадут благоприятную бизнес-среду и принесут доверие инвесторов».

Президент добавила, что Эстония поддерживает Украину в стремлении вступить в ЕС и НАТО и продолжает оказывать ей помощь в сфере развития. «Мы рады, что в создании электронного управления Украина уже становится равной нам», - сказала она.

На встрече также обсуждались последние события в регионе военных действий на Донбассе, Минские соглашения и результаты саммита «нормандского формата». Кальюлайд вновь заверила, что Эстония призывает к соблюдению Минских соглашений и что европейские страны должны единодушно осуждать их нарушение.