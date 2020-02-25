Картина дня: реакция на речь президента, отклонение законопроекта о пересмотре аптечной реформы и смерть Хосни Мубарака

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Речь Керсти Кальюлайд как зеркало эстонской эволюции
«Видит бог, каждый год в этот день я честно, «без гнева и пристрастия», sine ira et studio, как говаривали древние римляне, прочитываю президентскую речь. И всякий год – что ты будешь делать? – по мере чтения закипают во мне и гнев, и пристрастие. Не лучшие чувства в день рождения страны, ну да что уж тут, - пишет Николай Караев, мнение которого можно прочитать здесь.
Любовь со скалкой
«С политикой в речи президента в День независимости как будто все понятно. Остановлюсь – дело женское – на лирике, - пишет Наталья Сааль. - Речь Керсти Кальюлайд в этом году была полна горечи и литературных аналогий, по большей части с текстом знаменитого романа Антона-Хансена Таммсааре «Правда и справедливость», который недавно был экранизирован и не вошел – совершенно, на мой взгляд, несправедливо – в список номинантов на «Оскар». А началась речь с непереводимого стихотворения про неких медвезайцев, в котором отчетливо читается конфликт и смена личин. Впрочем, приблизительно об этом хрестоматийный стишок Корнея Чуковского «Путаница». Читать далее…
Эдгар Сависаар рассказал, почему пришел на президентский прием
Речи президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии из года в год становятся все лучше, считает бывший председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна и бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. В этом году он решил прийти на президентский прием только потому, что у него было свободное время. Смотрите видеоинтервью здесь.
Рыйвас на президентском приеме: прекрасно понимаю, почему Ратаса нет в зале
Член правления Партии реформ, бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас считает, что нынешняя речь президента была более критической, чем предыдущая. По его словам, Хелир-Валдор Сеэдер и Юри Ратас могли бы задуматься о том, что творят. Читать далее…
Рийгикогу отклонил законопроект EKRE о пересмотре аптечной реформы
Во вторник, 25 февраля, Рийгикогу отклонил большинством голосов законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о внесении существенных изменений в согласованную пять лет назад аптечную реформу. Читать далее...
Обретение ясности, или «Великая Сибирь»
Премьера спектакля по пьесе Яана Ундуска «Великая Сибирь» прошла в Эстонском театре драмы за четыре дня до столетия со дня рождения Яана Кросса, и легко было бы предположить, что постановка подготовлена «к знаменательной дате», как было принято «в те ещё годы». Но пьеса, действие которой происходит в 1951-54 годах в поселке Абан Красноярского края, куда, после каторжного труда на шахтах Инты, был направлен на вечное поселение «политически неблагонадежный» Яан Кросс, и в 1954-56-м в Таллинне, куда будущий великий писатель вернулся после смерти Сталина, гораздо сложнее и глубже, чем биографическая драма. Читайте рецензию Бориса Туха здесь.
Пострадавший в аварии 81-летний водитель скончался в больнице
Вчера, 24 февраля, в полицию сообщили о ДТП на 145-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Уулу в волости Хяэдемеэсте, где столкнулись легковой автомобиль Citröen и фургон Mercedes-Benz. Находившийся за рулем Citröen 81-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу, где сегодня скончался. Читать далее...
Страх перед вирусом добрался до Таллиннской биржи
Таллиннская фондовая биржа аналогично азиатским и европейским фондовым рынкам открылась на этой неделе падением: индекс OMXT за полчаса упал на 1,89 процента до 1338,31 пункта. В понедельник на Таллиннской фондовой бирже был выходной по случаю Дня независимости, а сегодня утром 12 наименований акций открылись с минуса, и только акции четырех компаний оставались на уровне цены закрытия пятничных торгов. Читать далее...
Биржевые индексы обрушились на фоне паники из-за коронавируса
После резкого спада на азиатских и европейских фондовых рынках вчерашний торговый день завершился падением на фондовых биржах США на 3,5%, что было самым сильным спадом с февраля 2018 года. Индекс FTSE, отражающий движение мирового фондового рынка, упал на 3%. Читать далее...
Латвийское алкоралли живет, но праздник понизил градус
Крупнейшие пивовары Эстонии в один голос говорят: продажи пива в латвийской приграничной торговле сократились вполовину. Некогда процветавшему бизнесу на границе предрекается тихая кончина. Читать далее...
Вот-вот ударят морозы: к концу недели похолодает до -10°C
Если нынешняя зима запомнится чрезвычайным теплом, то конец нынешней недели обещает обескуражить морозами до десяти градусов. Читать далее...
Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии
Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени. Читать далее...
LTV: в Латвии ликвидируют службу новостей ПБК
В марте в Латвии будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала (ПБК). Об этом со ссылкой на неофициальную информацию LTV сообщает портал LSM.lv. По данным LTV, последним днем работы Службы новостей ПБК станет 20 марта. Читать далее…
Умер последний маршал Советского Союза и член ГКЧП Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана. Читать далее…
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
Умер египетский политик и военный, бывший президент страны Хосни Мубарак. Ему был 91 год. Несколько недель назад он перенес операцию. Читать далее...
Из-за заражения коронавирусом в отеле на Тенерифе ввели карантин
В гостинице H10 Adeje Palace на острове Тенерифе введен карантин после выявления коронавируса Covid-19 у одного из клиентов отеля. Читать далее...