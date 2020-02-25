Картина дня: реакция на речь президента, отклонение законопроекта о пересмотре аптечной реформы и смерть Хосни Мубарака

Речь Керсти Кальюлайд как зеркало эстонской эволюции

«Видит бог, каждый год в этот день я честно, «без гнева и пристрастия», sine ira et studio, как говаривали древние римляне, прочитываю президентскую речь. И всякий год – что ты будешь делать? – по мере чтения закипают во мне и гнев, и пристрастие. Не лучшие чувства в день рождения страны, ну да что уж тут, - пишет Николай Караев, мнение которого можно прочитать здесь.

Любовь со скалкой

«С политикой в речи президента в День независимости как будто все понятно. Остановлюсь – дело женское – на лирике, - пишет Наталья Сааль. - Речь Керсти Кальюлайд в этом году была полна горечи и литературных аналогий, по большей части с текстом знаменитого романа Антона-Хансена Таммсааре «Правда и справедливость», который недавно был экранизирован и не вошел – совершенно, на мой взгляд, несправедливо – в список номинантов на «Оскар». А началась речь с непереводимого стихотворения про неких медвезайцев, в котором отчетливо читается конфликт и смена личин. Впрочем, приблизительно об этом хрестоматийный стишок Корнея Чуковского «Путаница». Читать далее…

Эдгар Сависаар рассказал, почему пришел на президентский прием

Речи президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии из года в год становятся все лучше, считает бывший председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна и бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар. В этом году он решил прийти на президентский прием только потому, что у него было свободное время. Смотрите видеоинтервью здесь.

Рыйвас на президентском приеме: прекрасно понимаю, почему Ратаса нет в зале

Член правления Партии реформ, бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас считает, что нынешняя речь президента была более критической, чем предыдущая. По его словам, Хелир-Валдор Сеэдер и Юри Ратас могли бы задуматься о том, что творят. Читать далее…

Рийгикогу отклонил законопроект EKRE о пересмотре аптечной реформы

Во вторник, 25 февраля, Рийгикогу отклонил большинством голосов законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о внесении существенных изменений в согласованную пять лет назад аптечную реформу. Читать далее...

Обретение ясности, или «Великая Сибирь»

Премьера спектакля по пьесе Яана Ундуска «Великая Сибирь» прошла в Эстонском театре драмы за четыре дня до столетия со дня рождения Яана Кросса, и легко было бы предположить, что постановка подготовлена «к знаменательной дате», как было принято «в те ещё годы». Но пьеса, действие которой происходит в 1951-54 годах в поселке Абан Красноярского края, куда, после каторжного труда на шахтах Инты, был направлен на вечное поселение «политически неблагонадежный» Яан Кросс, и в 1954-56-м в Таллинне, куда будущий великий писатель вернулся после смерти Сталина, гораздо сложнее и глубже, чем биографическая драма. Читайте рецензию Бориса Туха здесь.