Рынок труда Эстонии побил рекорды

Рынок труда в прошлом году достиг пика

По данным, опубликованным Департаментом статистики уже неделю назад, ситуация на рынке труда Эстонии была в 2019 году лучшей за все времена. После восстановления независимости в Эстонии никогда не было трудоустроено так много людей. В прошлом году заняты были более 670 000 человек. Всего среди людей в возрасте 15–74 лет работающих было 68,4 %, что является рекордным показателем по сравнению и с остальными странами Евросоюза. Занятость уже много лет превышала уровень времен экономического бума 2007 года, а в прошлом году был наконец-то превышен и минимум безработицы того периода. Если в 2007 году в Эстонии без работы были 4,6 % желающих трудиться, то в 2019 году их число ограничилось в среднем 4,4 %.

За последние 12 лет существенные изменения претерпело и участие на рынке труда. Революция произошла, прежде всего, в экономической активности людей пожилого возраста. Если в 2007 году среди людей в возрасте 60-64 лет трудоустроены были менее 40 %, то в прошлом году — целых 65 %. Уже одна лишь трудовая занятость этой возрастной группы превышает средний показатель по возрастным группам европейских государств. А занятость среди возрастной группы от 70 до 74 лет более чем удвоилась. Если в 2007 году работало лишь 9 % людей этого возраста, то в прошлом году — целых 20 %.

Более активному участию пожилых людей на рынке труда поспособствовали несколько факторов. Важнейший из них — несомненно, лучшее здоровье. Соответствующим показателем среди людей в возрасте 60–64 лет — число лет, проживаемых в добром здравии — в последнее десятилетие продлился на два года. Без сомнения, занятости пожилых поспособствовали и изменения в характере работы: предлагается больше рабочих мест за столом в офисе, а благодаря технологиям уменьшилась физическая нагрузка во многих профессиях «синих воротничков».

Промышленный сектор затягивает пояса

Весьма вероятно, что обогнать прошлогодние показатели рынка труда какое-то время не удастся. А именно, уже некоторое время наблюдается тенденция, когда наряду с очень сильными показателями исследования Департамента статистики о рабочей силе статистика Кассы по безработице говорит о несколько ином. Прежняя стабильная тенденция снижения зарегистрированной безработицы изменилась уже в начале лета прошлого года, и данный показатель начал расти довольно быстрыми скачками.

По последним, январским, данным на учете в качестве безработных стоял уже 36 721 человек, и это — самый высокий показатель с 2013 года. Экономический климат в прошлом году ощутимо ухудшился в секторе энергетики Эстонии, но положение осложнилось и у многих промышленных предприятий с низким уровнем зарплат. В качестве наиболее громких примеров СМИ обсуждали решение двух предприятий по пошиву одежды c длинной историей прекратить производство в Эстонии. Эта же тенденция продолжилась: последние недели принесли вести о скором закрытии нескольких важных промышленных предприятий, принадлежащих иностранным собственникам.

То, что часть промышленности уходит, сюрпризом ни для кого быть не должно. За одни лишь последние три года средняя заработная плата в Эстонии выросла почти на 25 %, а за последнее десятилетие она практически удвоилась. К 2020 году средняя брутто-зарплата должна достигнуть примерно 1500 евро — это почти на треть больше, чем в других странах Балтии. На каком уровне зарплаты для каждого предприятия проходит красная черта, начиная с которой разумно перенести производство в другие края, сказать сложно. Но очевидно, что нестабильная глобальная экономическая среда дала сигнал к действию.

Индекс экономической уверенности промышленных предприятий еврозоны уже годами держится ниже отметки в 50 пунктов, что означает, что вместо роста ожидается снижение объемов бизнеса. С другой стороны, нынешний момент подходит для подобных реорганизаций и с точки зрения Эстонии. Вследствие многолетней нехватки рабочей силы по-прежнему хватает предприятий, готовых нанимать дополнительную рабочую силу. А движение рабочей силы в сторону более конкурентоспособных предприятий улучшает здоровье всей экономики в целом.

Зарплаты продолжают расти

Хотя реорганизации в промышленном секторе приведут к повышению уровня безработицы, это не означает, что прежний стремительный рост зарплат заметно замедлится хотя бы в этом году. На рынке труда царит очень тесная конкуренция в охоте за специалистами в очень узких областях, но точно так же востребованы и дополнительные рабочие руки в сфере обслуживания с ее более низкими требованиями.