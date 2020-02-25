Ядовитый корнеплод-убийцу нашли на берегу уже второго озера Эстонии

До того опасное растение обнаружили на берегу Чудского озера в Калласте – корнеплод выбросило на берег под порывами сильного штормового ветра. Определенно тот же корнеплод выбросило на берег озера Куремаа также штормовым ветром и высоким уровнем воды.

Нашедший несколько корнеплодов Ноормяги выбросил их в помойку, чтобы они не оказались в зубах у гуляющих по пляжу домашних животных.

Специалист организации охраны Лыунаского региона Департамента окружающей среды Тармо Нийтла объяснил, что ядовито все растение, особенно корни. «Чтобы получить опасное отравление взрослому человеку достаточно всего пары граммов свежего корнеплода, детям хватит в несколько раз меньшего количества». Если вы дотронулись до растения, нужно тут же тщательно вымыть руки. Ядовитость растения не исчезает и после того, как оно засохло.