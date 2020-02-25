Американский гигант туристической отрасли сократит тысячи работников

Американская компания по онлайн-бронированию билетов Expedia по итогам прошлогодних скудных экономических результатов сократит порядка 3000 рабочих мест с целью снижения издержек, сообщили накануне американские масс-медиа.
«Я уверен, что с этими сложными изменениями, которые упростят компанию и улучшат фокус, наши команды смогут работать над проектами и приоритетами, которые наиболее логичны для нас, наших клиентов и наших партнеров», - сказал председатель совета директоров Expedia Барри Диллер.
Две недели назад Диллер, комментируя экономические результаты, сказал, что компания стала слишком большой, и многие сотрудники не знают, что они должны делать в течение дня. Он добавил, что хочет в этом году сэкономить от 300 до 500 миллионов долларов.
Оборот Expedia вырос на 8% в прошлом году, прибыль - на 4% и прибыль с каждой акции - на 6%. Однако в четвертом квартале чистая прибыль снизилась на четыре процента, а прибыль на акцию снизилась на один процент.
По состоянию на конец года в компании работало 25 400 сотрудников по всему миру, и Expedia планирует уволить около 12 процентов из них.