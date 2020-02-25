Вт, 25.02.2020
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На Сааремаа выставлена на продажу потрясающая жилая рига

Saaremaa talu

ФОТО: KV.EE

Со вкусом и мастерством отделанная и оформленная жилая рига на Сааремаа с нетерпением ждет покупателя, пишет Kodustiil.  

Построенный в первой половине прошлого века в виде жилой риги дом находится на северном побережье острова Сааремаа. В 2003 году  объект недвижимости был полностью реновирован. 

В жилой риге пять комнат, из которых три используются как спальни. Общая площадь двухэтажного дома - 207 квадратных метров. На участке расположены также амбар, который используется как гостевой дом, и находящийся отдельно винный погреб.

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Общая площадь земельного участка - 71 500 квадратных метров. Этот хутор - идеальное место для уставших от городской суеты. Около дома много чудесных мест для рыбалки и прогулок. 

Хутор на Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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