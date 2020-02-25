Олимпиаду в Токио пока отменять не собираются

Вчера, 24 февраля, в Японии было зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов о разработке основ комплексной программы борьбы со вспышкой эпидемии. В начале февраля глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто выразил обеспокоенность ситуацией с вирусом.