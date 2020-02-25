Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии, вернувшимся из Китая и с севера Италии

Кроме того, из-за 14-дневного инкубационного периода вируса Департамент здоровья советует людям в зонах риска работать и учиться дома в течение двух недель. «Надеемся, что тамошние работодатели понимают, что избегать контакта с другими до конца инкубационного периода - это лучший способ никого не заразить», - сказала начальник отдела мониторинга за инфекционными заболеваниями и эпиднадзора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по словам которой, во время инкубационного периода человека нельзя проверять на COVID-19, так как результаты теста, вероятно, будут отрицательными. «Только при появлении таких симптомов заболевания, как лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, врач может принять решение о необходимости лабораторных исследований на основании истории путешествий и симптомов», - сказала она.

Хотя существует низкий риск передачи вируса до развития симптомов заболевания, по возвращении из зоны риска запасы продовольствия нужно, по возможности, пополнять с помощью друзей, семьи или курьера.

Обратитесь к врачу при появлении симптомов

Если у вас жар, кашель или проблемы с дыханием, вам следует сначала обратиться к своему семейному врачу, позвонить в справочную службу семейного врача 1220 и в любое время позвонить по номеру 112, если состояние здоровья ухудшается. Следует сообщить медицинскому работнику о вашем недавнем прибытии из Китая или северной Италии (в основном из регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт).

Если вы чихаете или кашляете, вы должны закрыть рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить. Если нет салфетки, когда вы чихаете или кашляете, следует закрываться не рукой, а предплечьем. Также можно носить респираторную маску, чтобы никого не заразить.

Ездить в зону риска не рекомендуется

Во время путешествий важно соблюдать требования гигиены рук и избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания (чихание, кашель).

При путешествии в Китай следует избегать контакта с животными (как дикими, так домашними и сельскохозяйственными животными), а также с их фекалиями и рынками, имеющими дело с живыми или умерщвленными животными.

Во время путешествий стоит избегать потребления сырого или недостаточно термически обработанного мяса и других продуктов, а также - непастеризованного молока. Немытые фрукты и овощи также не следует употреблять.