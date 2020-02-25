Сеть Rimi не боится злоупотреблений новой системой продажи тонких пакетов для овощей и фруктов

Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс ответила на популярный вопрос о том, как магазины будут отличать тонкие пластиковые пакеты, взятые покупателями с собой из дома, от тех, которые они приобрели во время текущего визита и за которые, соответственно, должны заплатить в кассе, пишет Tarbija24.
Точнее говоря, Батс сказала, но они не будут пристально следить за использованием магазинных пакетов. В ответ на запрос Postimees Батс заявила, что оно исходит из предпосылки, будто у сети Rimi есть основания сомневаться в честности своих клиентов.
Пресс-секретарь торговой сети уточнила, что в своей новой организации работы предприятие исходит из того, что их клиенты - честные люди, уважающие миссию Rimi.
По заверению Катрин Батс, прямого надзора за происхождением пластиковых пакетов не будет, и, если у вас был пакет с собой, это не должно приводить к каким-либо серьезным спорам в кассе.
«В течение многих лет многие клиенты пользуются большими пакетами для покупок, в отношении которых мы также не сомневаемся, были ли они куплены в магазине или приобретены ранее», - объяснил позицию компании Батс, добавив, что все остается на совести самих покупателей.
Она добавила, что целью введения платы за тонкие пластиковые пакетики для фруктов и овощей была не их продажа, а изменение отношения людей к окружающей среде.