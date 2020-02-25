Сеть Rimi не боится злоупотреблений новой системой продажи тонких пакетов для овощей и фруктов

Точнее говоря, Батс сказала, но они не будут пристально следить за использованием магазинных пакетов. В ответ на запрос Postimees Батс заявила, что оно исходит из предпосылки, будто у сети Rimi есть основания сомневаться в честности своих клиентов.

Пресс-секретарь торговой сети уточнила, что в своей новой организации работы предприятие исходит из того, что их клиенты - честные люди, уважающие миссию Rimi.

По заверению Катрин Батс, прямого надзора за происхождением пластиковых пакетов не будет, и, если у вас был пакет с собой, это не должно приводить к каким-либо серьезным спорам в кассе.

«В течение многих лет многие клиенты пользуются большими пакетами для покупок, в отношении которых мы также не сомневаемся, были ли они куплены в магазине или приобретены ранее», - объяснил позицию компании Батс, добавив, что все остается на совести самих покупателей.