Вт, 25.02.2020
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Пароход с деньгами на подходе: начинается возврат переплаченного подоходного налога

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

По состоянию на утро вторника в Налогово-таможенный департамент были поданы 480 339 деклараций о налогах, на основании которых возврату подлежат 140 миллионов евро. Возврат переплаченного подоходного налога начнется уже завтра, напомнило BNS.

На бумажном носителе были поданы 4442 декларации. Доплатить придется 11 миллионов евро, а на благотворительность были направлены 67 444 евро, которые должно было вернуть государство тем, кто в прошлом году переплатил.

По словам руководителя по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Геа Отса, переплаченные налоги потихоньку начнут возвращать со среды, в первый же день должны выплатить 12 миллионов евро.

«Тут нужно помнить, что очередность возврата не зависит от очередности подачи декларации. Если декларация подана и дополнительной проверки не нужно, то возврат произойдет в течение нескольких недель», - добавила Отса.

Тем, кто подал декларацию на бумажном носителе, переплаченный налог начнут возвращать с 19 марта.

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