Финансовая комиссия направила закон о пенсионной реформе на повторное принятие

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, при рассмотрении закона высказывались различные позиции. «Но они не являются препятствием к принятию закона», – сказал Кокк. Он пояснил, что при создании системы второй пенсионной ступени авторы соответствующего законопроекта пояснили парламенту, что средства, внесенные во вторую ступень, принадлежат внесшему их человеку. Внося в нее два процента, в собственность он получает шесть. «Средства второй пенсионной ступени – это личные накопления человека, на которые распространяется и право наследования», – отметил Кокк.

Он пояснил, что перед повторным обсуждением закона в окончательный текст будут внесены языковые и технические уточнения. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, они не считаются предложениями о поправках и не подлежат голосованию на пленарном заседании.

Заместитель комиссии Марис Лаури высказала иное мнение. «Очевидно, что при текущем положении консенсус в Рийгикогу достигнут не будет. Плохо то, что коалиция по-прежнему отказывается слышать возражения и пытается выдать свое мнение за общую позицию Рийгикогу. Разногласия не озвучиваются и даже не упоминаются». Она добавила, что технические поправки и уточнения также должны быть внесены законным путем, а не под видом исправления ошибок за подписью спикера Рийгикогу.