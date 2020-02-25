Фото ⟩ Необычное ДТП в Мустамяэ: грузовик протащил Subaru на несколько сотен метров

Левый поворот на перекрестке Кадака-теэ и Мустамяэ-теэ в Таллинне закончился для владельца автомобиля Subaru почти 500-метровой принудительной буксировкой поскольку следивший за зеркалами водитель грузовика просто не заметил небольшую машину, пересекавшую перед ним дорогу, и продолжил движение.
По словам главы отдела ущербов транспортных средств страховой компании PZU Яанус Танне, виновником этого странного инцидента был водитель Subaru, который срезал угол при повороте.
«В результате маневра водителя Subaru грузовик подтолкнул Subaru с правого угла, и последний приземлился на перекрестке перед грузовиком, ниже линии обзора водителя. Поскольку дорога была скользкой от дождя, грузовик продолжал ехать несколько сотен метров с Subaru впереди, поперек капота. В конце концов водитель грузовика заподозрил неисправность двигателя из-за необычного поведения своей машины и остановился», - объяснил Танне.
Оба водителя отделались, к счастью, только испугом - никто не пострадал. Однако стоимость восстановления Subaru оценивается примерно в 4 000 евро, а стоимость ремонта грузовика - около 2 000 евро, сообщила пресс-служба PZU Kindlustus.
«Погода по-прежнему неустойчива, дождь и мокрый снег чередуются со все более ярким солнцем. За зиму дорожная разметка поизносилась во многих местах, поэтому водители должны быть начеку », - сказал Танне.