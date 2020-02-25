Вниманию путешественников: МИД не рекомендует посещать регионы Италии и Испании, в которых выявлен коронавирус

«Итальянские власти принимают дальнейшие меры для предотвращения распространения этой болезни. В регионах Ломбардия и Венето в небольших городах, объявленных вспышками вируса, установлен карантин. Движение поездов может быть нарушено, а многие массовые мероприятия по всей Италии отменены», - сообщил МИД на своем сайте. Ведомство просит следовать указаниям местных властей.

В связи с инцидентом с коронавирусом в отеле H10 Palace, расположенном в Коста-Адехе на острове Тенерифе, Министерство иностранных дел также просить соблюдать инструкции местных властей.

Министерство иностранных дел просит граждан Эстонии регистрировать свои зарубежные поездки на портале Reisi Targalt.

Кроме того, рекомендуется постоянно проверять обновления информации о путешествиях по Италии и Испании на веб-сайте министерства: