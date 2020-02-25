Посол Австралии поблагодарила Эстонию за пожертвования в помощь пострадавшим животным

Посол Австралии в Эстонии Кирин Энн Бернс Айалараю в ходе встречи с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом поблагодарила город и всех людей, принявших участие в благотворительной кампании, инициированной Таллиннским зоопарком, в ходе которой для животных Австралии, пострадавших от масштабных пожаров, было собрано около 80 000 евро.
«Произошедшие пожары беспрецедентны и стали для нас шоком. В пожарах погиб миллиард животных, нанесен невиданный ущерб. Мы очень благодарны за поддержку, оказанную международным сообществом. Благодарим вас от всего сердца», - сказала посол Айалараю.
«Наши пожертвования также шли от всего сердца, для людей очень важно помогать, они быстро подхватили акцию, инициированную при сотрудничестве города и зоопарка, - отметил Кылварт. – Важно понимать, что мы живем в одной экосистеме. Ситуация в мире вынуждает ежедневно размышлять о климатическом кризисе. Но также необходимо действовать – у каждого из нас есть возможность скорректировать свой образ жизни и поспособствовать сокращению негативных изменений, вызванных потеплением климата», - добавил мэр.
В ходе встречи стороны также обсудили отношения Эстонии и Австралии. Посол похвалила цифровые решения, применяемые в нашей стране, и отметила, что отношения между странами хорошие. «В Австралии проживает одна из самых больших эстонских диаспор, многие путешествуют в Австралию или приезжают на заработки. Австралия – большая страна, многие регионы остались нетронуты пожарами и готовы принимать туристов», - сказала посол.
Мэр подчеркнул, что помощь Австралии через пожертвования, сделанные людьми, продиктована порывом души. «Лишь сотрудничая, мы сможем найти решение крупных проблем», - отметил Кылварт.