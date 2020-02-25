Из Италии коронавирус пришел в соседние страны

По словам министра, заразившийся мужчина, житель хорватской столицы Загреб, побывал в итальянском Милане. При этом Берош постарался успокоить население страны, передает Newsru.com.

"Это заболевание схоже с гриппом. Более высокой заболеваемости или осложнений не ожидается. Органы здравоохранения готовы делать все, чтобы обеспечить безопасность нашего народа", - сказал он.

Кроме того, во вторник также стало известно, что два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии в федеральной земле Тироль.

Об этом сообщил телеканал ORF. По его информации, обоим пациентам по 24 года, это итальянцы, которые проживают в городе Инсбрук. Оба мужчины обратились ко врачу сами с температурой, в настоящее время они изолированы в клинике в Инсбруке.

Заражение коронавирусом также подтверждено в кантоне Тичино в Швейцарии, сообщает швейцарский новостной портал Blick. Это первый случай коронавируса в этой стране.

Пока что на первом месте по числу заражений коронавирусом в ЕС находится Италия. Семь человек скончались, более 230 инфицированы. Все умершие - люди старше 70 лет. Шесть жертв заболевания проживали в Ломбардии, там же отмечено больше всего заболевших - свыше 170. Один человек скончался в области Венето. Зараженные также есть в области Эмилия-Романья, Пьемонте и Лацио.

11 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, изолированы и образуют закрытую для въезда и выезда "красную зону" из-за риска распространения вируса. В Милане в понедельник закрывался главный собор города Дуомо, оперный театр Ла Скала отменил представления, были перенесены футбольные матчи. Народный артист России Денис Мацуев перенес концерты в Болонье и Риме, которые должны были состояться 24 и 27 февраля соответственно.

Всемирная организация здравоохранения пока не расценивает ситуацию как пандемию, то есть неконтролируемое распространение вируса по всему миру, а только как эпидемию в отдельных странах. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к возможной пандемии.

Министры здравоохранения Италии, Словении, Австрии, Швейцарии, Франции и Германии проводят 25 февраля встречу, чтобы обсудить и скоординировать действия по предотвращению распространения заболевания.