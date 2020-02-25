График ⟩ Tallinna Kaubamaja планирует выплатить рекордные дивиденды

Tallinna Kaubamaja Grupp получила с продаж, составивших 717 млн евро, чистую прибыль в размере 31,1 млн евро. Подлежащая распределению прибыль концерна составила 115,6 млн евро, из которых 29,7 млн евро (0,73 евро за акцию) планируется выплатить в качестве дивидендов.

В прошлом году Kaubamaja выплатила дивиденды в размере 28,9 млн евро, то есть 0,71 евро за акцию.