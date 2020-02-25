Украинские рыбаки, задержанные Россией в Азовском море, освобождены вместе с судном

"Только что получена информация, что украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены", - сообщил он, уточнив, что Терехов связался со своей семьей и сообщил, что рыбаки вернутся домой на своем судне, передает Newsru.com.

15 февраля пограничное управления ФСБ России по Крыму сообщило о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

В ведомстве отметили, что капитан судна не выполнит требование об остановке и попытался скрыться. На судне в итоге обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова - ставную сеть. При этом судовых и регистрационных документов, в том числе на право вылова биологических ресурсов, у задержанных не было.

16 февраля суд в Крыму арестовал на 10 суток четырех граждан Украины за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ). По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении.

Госпогранслужба Украины 17 февраля сообщала, что выясняет обстоятельства захвата судна. Глава ведомства Сергей Дейнеко отмечал, что нет никаких оснований утверждать, что задержанные занимались незаконной рыбной ловлей.

Пограничники нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставную сеть. Судовые и регистрационные документы,в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Все четверо на допросе признали факт браконьерства.

Погрануправление распространило видео допроса украинского капитана, который является также владельцем судна. По его словам, лодка вышла из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины. Капитан признал факт незаконного вылова камбалы запрещенным способом, добавив, что на него не оказывали физического и психологического воздействия. Мужчина ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности на территории России.

В августе прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы систематически нарушают международное право, задерживая граждан Украины в акватории Азовского моря, "а затем через угрозы и шантаж" добиваясь "ложных показаний в якобы браконьерском вылове рыбы".