Департамент: в Таллинне карантин из-за коронавируса вводиться не будет

Данные на сегодня по распространению коронавируса показывают, что это очень жизнеспособный вирус. И сейчас наступает переломный момент, когда, с одной стороны, рассматривается вопрос о том, можно ли вообще предотвратить дальнейшее распространение вируса или с ним нужно бороться так же, как с большинством вирусов в сезон гриппа, сказал в передаче ETV "Ringvaade" Мартин Кадай.