Департамент: в Таллинне карантин из-за коронавируса вводиться не будет

По словам руководителя отдела неотложной медицинской помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, в случае, если в Эстонии будет обнаружен коронавирус, то, в отличие от Италии и других стран, в городах Эстония карантин вводиться не будет, передает Rus.ERR.
Данные на сегодня по распространению коронавируса показывают, что это очень жизнеспособный вирус. И сейчас наступает переломный момент, когда, с одной стороны, рассматривается вопрос о том, можно ли вообще предотвратить дальнейшее распространение вируса или с ним нужно бороться так же, как с большинством вирусов в сезон гриппа, сказал в передаче ETV "Ringvaade" Мартин Кадай.
Представитель департамента считает, что страны, которые ввели карантин в своих городах, отреагировали слишком сильно. "Самое плохое, что может сделать государство, так это то добиться того, то страх распространения вируса парализует нормальную жизнь общества", - прокомментировал он.