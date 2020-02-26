Ср, 26.02.2020
Тут из-за кулис встает призрак Суворова, приговаривающий: «Мы – русские, какой восторг!» – но полиция безопасности загоняет его обратно. Николай Караев

Вскрывший запертую дверь слесарь долго не мог опомниться...
Впечатлительных просим не смотреть!

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Слесарь Рио Бёрдмор признался, что за всю свою долгую профессиональную карьеру он много чего повидал. Но жизнь приготовила ему еще один, незабываемый сюрприз, передает Kodustiil

Слесарь, живущий и работающий в городке Сток-он-Трент проник в дом, захваченный бродягами, передает metro.co.uk. Дом был в ужасном состоянии, но даже это не могло подготовить Рио к тому, что ему пришлось увидеть и пережить. 

Обойдя комнаты, Рио зашел в ванную. Открывшуюся его взгляду картину невозможно описать словами. Помещение было заполнено испражнениями.

Зайдя в дом, слесарь испытал потрясение.

ФОТО: Rio Beardmore / SWNS/Rio Beardmore / SWNS / Scanpix

«Это зрелище было отвратительно - в ванной комнате пахло ужасно, и какое-то неизвестное насекомое укусило меня в лицо! Бог знает, какие существа там завелись!» - описал Рио свой ужасный опыт.

К счастью, теперь бездомные выселены, а замки заменены.

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