Вскрывший запертую дверь слесарь долго не мог опомниться...
Слесарь Рио Бёрдмор признался, что за всю свою долгую профессиональную карьеру он много чего повидал. Но жизнь приготовила ему еще один, незабываемый сюрприз, передает Kodustiil.
Слесарь, живущий и работающий в городке Сток-он-Трент проник в дом, захваченный бродягами, передает metro.co.uk. Дом был в ужасном состоянии, но даже это не могло подготовить Рио к тому, что ему пришлось увидеть и пережить.
Обойдя комнаты, Рио зашел в ванную. Открывшуюся его взгляду картину невозможно описать словами. Помещение было заполнено испражнениями.
«Это зрелище было отвратительно - в ванной комнате пахло ужасно, и какое-то неизвестное насекомое укусило меня в лицо! Бог знает, какие существа там завелись!» - описал Рио свой ужасный опыт.
К счастью, теперь бездомные выселены, а замки заменены.