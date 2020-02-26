Ср, 26.02.2020
Сколько иноязычных могли бы применить это к себе, устав трудиться над ситуацией без капли тепла и поддержки в ответ, опуская руки и уходя от нерешаемой проблемы? Наталья Сааль

Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2715-и

Kuigi uusaastapühad on Hiinas nüüd läbi, olid Pekingi tänavad eile endiselt tühjad ning liikumas oli vaid üksikuid näomaskis inimesi. 

ФОТО: GREG BAKER/AFP/Scanpix

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР

С декабря число жертв коронавируса составило 2 715 человек, зарегистрировано 78 064 случаев заболевания.

Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончались 2 615 человек, заболели 65 187 человек. По состоянию на среду, более 20 900 человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 45,6 тысяч человек, состояние более 8,7 тысяч больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 29,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге - 85 (при двух случаях смертельного исхода и 18 выздоровевших), в Макао - 10 (при семи выздоровевших), на Тайване - 31 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

В то же время, судя по данным Комитетов здравоохранения местных правительств, в 26 из 31 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая за истекшие стуки не выявлено новых случаев заболевания, быстро растет число выписавшихся из медучреждений после излечения.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ