Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2715-и

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР
С декабря число жертв коронавируса составило 2 715 человек, зарегистрировано 78 064 случаев заболевания.
Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.
С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончались 2 615 человек, заболели 65 187 человек. По состоянию на среду, более 20 900 человек вылечились и выписаны из больниц.
Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 45,6 тысяч человек, состояние более 8,7 тысяч больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 29,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге - 85 (при двух случаях смертельного исхода и 18 выздоровевших), в Макао - 10 (при семи выздоровевших), на Тайване - 31 (один случай смерти, пятеро выздоровели).
В то же время, судя по данным Комитетов здравоохранения местных правительств, в 26 из 31 провинции, автономного района и города центрального подчинения Китая за истекшие стуки не выявлено новых случаев заболевания, быстро растет число выписавшихся из медучреждений после излечения.