Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2715-и

С декабря число жертв коронавируса составило 2 715 человек, зарегистрировано 78 064 случаев заболевания.

Все случаи смертельного исхода за сутки - 52 - зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Там же выявлен 401 из 406 заболевших по всей стране.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончались 2 615 человек, заболели 65 187 человек. По состоянию на среду, более 20 900 человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 45,6 тысяч человек, состояние более 8,7 тысяч больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 29,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге - 85 (при двух случаях смертельного исхода и 18 выздоровевших), в Макао - 10 (при семи выздоровевших), на Тайване - 31 (один случай смерти, пятеро выздоровели).