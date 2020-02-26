Две женщины пострадали в ДТП на пешеходных переходах

Вчера в 6:13 вечера произошла дорожная авария возле дома по Якобсони,21 в Вильянди , где на регулируемом светофорами перекрестке минивэн Fiat Ducato, управляемый 49-летним мужчиной, повернул налево на зеленый свет и сбил пешехода, переходившего дорогу, также на зеленый свет.