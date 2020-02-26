Ср, 26.02.2020
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  • Две женщины пострадали в ДТП на пешеходных переходах

Две женщины пострадали в ДТП на пешеходных переходах

Ülekäigurada.

ФОТО: Urmas Luik

Вчера в 6:13 вечера произошла дорожная авария возле дома по  Якобсони,21 в Вильянди , где на регулируемом светофорами перекрестке минивэн Fiat Ducato, управляемый 49-летним мужчиной, повернул налево на зеленый свет и сбил пешехода, переходившего дорогу, также на зеленый свет. 

74-летняя женщина получила травмы и была доставлена в Вильяндискую больницу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера же в 8.05 утра произошло и ДТП в Маарду на перекрестке улиц Оруметса и Кеэмикуте.

51-летняя женщина на автомобиле Subaru Legacy, совершая  левый поворот, сбила на пешеходном переходе 42-летнюю женщину. Скорая помощь оказала пешеходу первую помощь  на месте, а затем доставила домой.

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