Эхо Дня независимости? Полиция задержала за сутки свыше 50 нетрезвых водителей

Один из водителей был заподозрен в вождении под действием наркотика, в то время как остальные 50 находились за рулем под воздействием алкоголя.

Если в организме водителя обнаруживается алкоголь в количествах свыше допустимого законом предела, то есть в промежутке от 0,2 до 1,49 за промилле, он может быть оштрафован на сумму до 1200 евро, лишен свободы на срок до 30 дней или лишен права вождения на срок до одного года.