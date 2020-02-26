Эхо Дня независимости? Полиция задержала за сутки свыше 50 нетрезвых водителей

Полиция задержала за минувшие сутки на дорогах Эстонии 51 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пишет Postimees.
Один из водителей был заподозрен в вождении под действием наркотика, в то время как остальные 50 находились за рулем под воздействием алкоголя.
Если в организме водителя обнаруживается алкоголь в количествах свыше допустимого законом предела, то есть в промежутке от 0,2 до 1,49 за промилле, он может быть оштрафован на сумму до 1200 евро, лишен свободы на срок до 30 дней или лишен права вождения на срок до одного года.
Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, его можно наказать в уголовном порядке - штрафом в размере от 30 до 500 дневных единиц или тюремным заключением сроком до трех лет. Дополнительно суд может отобрать у него права на срок до трех лет. Также может быть конфисковано транспортное средство как орудие преступления.