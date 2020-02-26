Три четверти россиян считают, что стране нужен сильный и властный руководитель

Каждый пятый считает, что передачи всей власти одному человеку «ни в коем случае нельзя допускать», число таких респондентов выросло на 4 процентных пункта.

Больше половины уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа. Четверть считает, что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% уверены, что власть остается «народной».

Наконец, только пятая часть опрошенных четко понимают, куда движется страна, у 40% это представление довольно смутное, а у 23% его вообще нет.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков пояснил, что подобные взгляды на власть обусловлены особой политической культурой в России, для которой характерно "сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".

Желание людей видеть во власти сильного и властного руководителя это отражение происходящего в стране – считает коммунист Сергей Обухов.

«Это отражение происходящего в стране. Когда в обществе усиливаются деструктивные явления, желание «сильной руки» — это нормальная реакция. Идет хаотизация в обществе, люди дезориентированы и хотят какой-то определенности», — пояснил он. Как считает Обухов, когда ситуация нормализуется, это изменится.