Три четверти россиян считают, что стране нужен «сильный и властный руководитель», следует из результатов опроса «Левада-центра», на который ссылается Эхо Москвы.
Каждый пятый считает, что передачи всей власти одному человеку «ни в коем случае нельзя допускать», число таких респондентов выросло на 4 процентных пункта.
Больше половины уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа. Четверть считает, что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% уверены, что власть остается «народной».
Наконец, только пятая часть опрошенных четко понимают, куда движется страна, у 40% это представление довольно смутное, а у 23% его вообще нет.
Директор "Левада-центра" Лев Гудков пояснил, что подобные взгляды на власть обусловлены особой политической культурой в России, для которой характерно "сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".
Желание людей видеть во власти сильного и властного руководителя это отражение происходящего в стране – считает коммунист Сергей Обухов.
«Это отражение происходящего в стране. Когда в обществе усиливаются деструктивные явления, желание «сильной руки» — это нормальная реакция. Идет хаотизация в обществе, люди дезориентированы и хотят какой-то определенности», — пояснил он. Как считает Обухов, когда ситуация нормализуется, это изменится.
Вполне закономерными называет результаты опроса Левада Центра политолог Дмитрий Орешкин. «Есть такая вещь, как зависимость от пройденного пути, а у нас в стране всегда уважали сильную власть. Это идеология о том, что у нас патерналистское государство, что оно должно опекать нас, сирых и убогих; и сильная рука нужна для того, чтобы заботиться обо всех гражданах», — пояснил эксперт.