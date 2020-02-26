Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

«Мы находимся на стадии ожидания. Мы следим за ситуацией от страны к стране, и футбол должен подстраиваться под ситуацию.

Проведение соревнований будет прекращено только в случае ухудшения ситуации», – сказал Ува в интервью Rai.

Чемпионат Европы 2020 года должен начаться 12 июня. Он пройдет на территории 11 стран мира.

Часть матчей турнира должна состояться в Риме. На данный момент в Италии зарегистрировано шесть смертей и больше 200 случаев заражения коронавирусом – больше всех в Европе, в стране объявлено чрезвычайное положение.