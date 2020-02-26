Ср, 26.02.2020
Не имею ни малейшего намерения утверждать, что Китай и Россия – такие все из себя няшки, белые и пушистые. Вячеслав Иванов

Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса

Логотип и кубок чемпионата Европы по футболу 2020 года

ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что вопрос об отмене Евро-2020 из-за ситуации с коронавирусом будет рассмотрен только в случае ухудшения ситуации, передает Sports.ru.

«Мы находимся на стадии ожидания. Мы следим за ситуацией от страны к стране, и футбол должен подстраиваться под ситуацию.

Проведение соревнований будет прекращено только в случае ухудшения ситуации», – сказал Ува в интервью Rai.

Чемпионат Европы 2020 года должен начаться 12 июня. Он пройдет на территории 11 стран мира.

Часть матчей турнира должна состояться в Риме. На данный момент в Италии зарегистрировано шесть смертей и больше 200 случаев заражения коронавирусом – больше всех в Европе, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Ранее были перенесены матчи 25-го тура Серии А «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ