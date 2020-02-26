"Бавария" похоронила надежды "Челси" на успех в Лиге чемпионов.

Если после первого тайма на табло горели нули, то первая десятиминутка второй половины встречи выдалась для "Челси" кошмарной - в течение трех минут Серж Гнарби оформил дубль и поставил хозяев поля на край пропасти. Окончательно лишил англичан каких-либо шансов на успех Роберт Левандовски установивший окончательный итог матча - 3:0 в пользу немцев.

Роберт Левандовски, сделавший кроме гола еще и две результативные передачи, лидирует в этом розыгрыше Лиги чемпионов по системе «гол+пас». На его счету 11 забитых мячей и 2 голевые передачи.

Проблемы в Неаполе испытала "Барселона" - первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" закончился вничью 1:1. Неаполитанцы первыми открыли счет - на 30-й минуте отличился Дрис Мертенс, "Барселону" спас удар Антуана Гризманна на 57-й минуте матча.