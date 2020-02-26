Руки прочь от врача: в Эстонии набирает обороты пациентский экстремизм

Руководитель отдела безопасности труда Северо-Эстонской региональной больницы Кристель Оха рассказала, что у них есть служба внутренней безопасности: «Если в каком-то отделении ситуация выходит из-под контроля, то, в первую очередь, нужно позвать на помощь сотрудников службы внутренней безопасности. Они реагируют быстро, если где-то возникла проблема с пациентами или их родственниками. Также используются кнопки паники».

Медперсонал может пройти несколько полезных курсов:

Как справиться с агрессивным пациентом (VERGE). Cотрудники, которые проходят эти курсы, получают представление о том, как предотвратить агрессивное поведение на рабочем месте, как общаться в конфликтных ситуациях и как вмешаться в случае физической агрессии. 50 процентов курса – это теория и 50 процентов – практика. Все приемы физического воздействия на агрессора безопасны, человечны и основаны на методике VERGE (www.verge.ee).

Как вести себя с агрессивным пациентом. Медсестры и опекуны получают необходимые для круглосуточной работы знания для обращения со склонными к насилию пациентами.

Общение и самоутверждение. Дает знания о психологических механизмах защиты и предоставляет практические навыки самоутверждения при общении с пациентами и близкими.