Скончалась Ольга Гречишкина

Ольга Михайловна родилась в 1935 году в Китае, в 1954 впервые приехала в СССР: сначала в Свердловск, сейчас Екатеринбург, затем в Таллинн. В Китае выросла в среде русской эмиграции, для которой судьба России была неотъемлима от их собственной судьбы, в среде, для которой русская культура была и оставалась главной жизненной ценностью, в среде, для которой русский язык был и оставался родным.

Ольга Гречишкина закончила американскую школу в Китае, Свердловский университет, работала на телевидении на Урале, брала интервью у певца Сергея Лемешева, семьи Влади и многих других интересных людей. В Таллине работала журналистом в печатных СМИ, читала лекции, выступала редактором, переводчиком и корректором десятков книг, автором интересных статей, посвященных русскому языку и русской культуре. Активная деятельность, направленная на продвижение и популяризацию русской культуры – все это вехи жизни и судьбы Ольги Михайловны .

Люди близко знавшие Ольгу Михайловну, поражались и восхищались ее энергией, ее доброжелательностью и радушием, ее любовью к людям, к родным, к друзьям: «Ушел из жизни прекрасный человек, представитель русской интеллигенции. Мы навсегда сохраним память об этом близком нам человеке».

Отпевание состоится 27.02.2020 (четверг), в 11.30, в Никольской церкви в Копли (ул. Трейали, 6).

Погребение - 13.00 — кладбище Пярнамяэ.

Тризна по новопреставленной р. б. Ольге - 14.00 — Мууга-теэ, 116 (около кладбища).

Автобус на 19 мест будет ждать возле церкви.