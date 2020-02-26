Александр Овечкин разменял восьмую сотню голов в НХЛ

Александр Овечкин, забросивший совсем недавно 700-ю шайбу в НХЛ, начал штурм восьмой сотни голов: в матче с "Виннипегом" россиянин на первой же минуте встречи забросил 701-ю шайбу в заокеанской карьере. Всего на счету Овечкина в этом сезоне 43 шайбы в 62 матчах и он уступает нападающему "Бостона" Давиду Пастрняку всего две шайбы в зачете лучших бомбардиров. Также Оби может снова покориться отметка в 50 шайб за сезон. Ранее Овечкин восемь раз забрасывал более полусотни голов в течение регулярного сезона Лиги.

Овечкину ассистировали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, Орлов записал на свой счет еще один ассист - точная передача российского защитника помогла отличиться Якубу Вране.

Сам матч против "Виннипега" столичные начали за здравие, поведя к 33-й минуте 3:0, но затем растранжирили все преимущество и довели встречу до буллитов, в которых решающий бросок оказался на счету все того же Овечкина.

Денис Гурьянов помог "Далласу" обыграть 4:1 "Каролину". Россиянин сделал два ассиста и вышел на восьмое место в списке бомбардиров-новичков, набрав 27 (18+9) очков. У "Каролины" передачей отметился Андрей Свечников.

Артемий Панарин на полном ходу мчит к отметке 100 очков за сезон. В дерби против "Айлендерс" (4:3) россиянин набрал два очка (1+1) и довел свой счет до 85 результативных баллов в сезоне (32+53). В споре бомбардиров НХЛ Панарин на 14 баллов отстает от Леона Драйзатля из "Эдмонтона". Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счет в матче с «Торонто» (3:4). Россиянин в пятый раз забросил не менее 30 шайб в одном чемпионате НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Кучеров повторил достижение Винсента Лекавалье. Рекордсмены «Тампы» по этому показателю – Стивен Стэмкос и Мартен Сен-Луи, который 6 раз забивали по 30+ голов за сезон. Примечательно, что в сезоне-2014/15 Кучеров забросил за «Лайтнинг» 29 шайб, после чего забивал по 30+ голов в 5 чемпионатах подряд.

Всего в 61 матче текущего сезона на его счету 76 (30+46) очков.

Первой звездой матча "Детройт" - "Нью-Джерси" (1:4) стал россиянин Никита Гусев. На счету форварда "Дэвилс" гол и передача. Всего в 59 матчах Гусев набрал 39 (11+28) очков.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Калгари – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Монреаль – Ванкувер – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1)

Филадельфия – Сан-Хосе – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Миннесота – Коламбус – 5:4 (2:1, 2:0, 1:3)

Нэшвилл – Оттава – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Сент-Луис – Чикаго – 6:5 (1:2, 1:1, 4:2)