Приговор вступил в силу: сжегший заживо собутыльников мужчина получил 20 лет тюрьмы

Согласно материалам обвинительного заключения, в ночь на 11 января 2018 года в квартире на улице Ааса в Кивиыли Назаров участвовал в совместном распитии алкоголя с двумя мужчинами, и когда между ними произошел конфликт, Назаров вылил бутылку горючей жидкости на 62-летнего мужчину и поджег его зажигалкой, после чего в квартире начался пожар, в результате которого мучительным образом заживо сгорел 62-летний мужчина и погиб 55-летний мужчина. После этого обвиняемый покинул квартиру, не вызвав спасателей.