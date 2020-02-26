Приговор вступил в силу: сжегший заживо собутыльников мужчина получил 20 лет тюрьмы

Накануне вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком двойном убийстве в Кивиыли в январе 2018 года: обвиняемый - 31-летний Денис Назаров - проведет в тюрьме 20 лет.
Приговор вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Назарова, подтвердила Rus.ERR пресс-секретарь Тартуского окружного суда Анетт Крейтсманн.
Согласно материалам обвинительного заключения, в ночь на 11 января 2018 года в квартире на улице Ааса в Кивиыли Назаров участвовал в совместном распитии алкоголя с двумя мужчинами, и когда между ними произошел конфликт, Назаров вылил бутылку горючей жидкости на 62-летнего мужчину и поджег его зажигалкой, после чего в квартире начался пожар, в результате которого мучительным образом заживо сгорел 62-летний мужчина и погиб 55-летний мужчина. После этого обвиняемый покинул квартиру, не вызвав спасателей.
Дым и угарный газ из горевшей квартиры распространился через лестничную клетку в другие квартиры, подвергнув опасности жизнь и здоровье людей в подъезде и квартирах. Ущерб от поджога принадлежащей волостной управе Люганузе квартиры был оценен на сумму свыше 20 000 евро.