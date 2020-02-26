Хитрый трюк позволил двум парковочным фирмам объединиться несмотря на запрет

Организаторы услуг парковки Europark и Citypark стали совместными владельцами, несмотря на то, что Департамент конкуренции год назад запретил их слияние, сославшись на снижение конкуренции и возможность согласованных действий. Теперь же объединение компаний получило зеленый свет, поскольку одна фирма представила вместо предыдущего 18-месячного отчета финансовый отчет за календарный год, пишет Postimees.
В прошлом году Департамент конкуренции притормозил планы владельца Citypark (ныне использующего торговый знак Unipark), литовского инвестиционного фонда Lords LB Asset Management по покупке своего крупнейшего конкурента - принадлежащей норвежцам фирмы Europark.
Помимо этих двух компаний крупным игроком на парковочном рынке является лишь акционерное общество Ühisteenused, которое принадлежит инвестиционной фирме Кристьяна Раху, поэтому сделка требовала одобрения департамента.
Однако департамент счел, что объединение может значительно навредить конкуренции в сфере услуг парковки, увеличить риск согласованных действий между предприятиями, повлиять на цены и другие условия. По оценке Департамента конкуренции, самый большой удар был бы нанесен по рынку парковок в Таллинне и Пярну: в 2017 году доля Citypark в Эстонии оценивалась в 5-10%, а в Europark - 50-60%. В Пярну эти показатели составляли 0-5 и 20-30% соответственно, но исходя из организации службы парковки в летней столице вследствие концентрации компаний под одной крышей рыночная доля может достигнуть 90-100% в сегменте частных парковок.
«Мы достигли соглашения с Lords, но поскольку раньше у них была доля в Eesti Citypark, речь шла о слиянии, и сделка должна была быть одобрена антимонопольным органом. Подача запроса о слиянии и весь процесс общения с Департаментом конкуренции были ответственностью покупателя. Процедура Департамента конкуренции длилась более полугода, но удовлетворительного результата достигнуто не было», - прокомментировал провал сделки в прошлом году исполнительный директор Europark Кароль Кованен.
«Покупатель подтвердил свою неизменную заинтересованность в покупке Europark. Поскольку сделка в любом случае требует одобрения Департамента конкуренции, мяч в данный момент находится в воротах покупателя», - добавил тогда Кованен. На деле же никакого разрешения надзорного органа в конечном итоге не требовалось.
Укороченный отчет вывел из-под прицела
В июне обе парковочные компании с разницей в неделю обрели новых владельцев, чьи активы были зарегистрированы на представительском счете литовского отделения SEB. Кароль Кованен входит в правление обеих компаний, и в советах директоров сидят одни и те же люди: Нильс Петер Претцманн, Дайва Жемайте-Претцманн и Вайдас Микус.
Глава отдела контроля за слияниями Департамента конкуренции Кюллики Лугенберг объяснила, что в феврале прошлого года ведомство закрыло производство, поскольку Lords LB Asset Management отказался от слияния, и ранее в ходе разбирательства Департамент конкуренции пришел к выводу, что сделка может нанести ущерб конкуренции при оказании услуг парковки.
"Совершенные в июне 2019 года сделки не были подвергнуты проверке со стороны Департамента конкуренции, поскольку критерии оборота, установленные в Законе о конкуренции, не были соблюдены. А именно, выручка от продаж Citypark Eesti OÜ в 2018 году составила менее двух миллионов евро», - пояснила Лугенберг. Кроме того, предприниматель, получивший контроль над парковочными компаниями, по ее словам, ранее не вел коммерческой деятельности в Эстонии и не имел здесь доходов от продаж.
Оборот Citypark за 18 месяцев составил более 2,1 млн евро, что привело к тому, что сделка оказалась в сфере внимания департамента. Последний, 2018-й финансовый год, был на шесть месяцев короче предыдущего, а выручка от продаж составила чуть более 1,5 миллиона евро. Хотя, согласно более свежему отчету, среднемесячный оборот Citypark увеличился на 10 процентов и составил около 129 300 евро, по закону о конкуренции разрешение на приобретение господствующего влияния больше не требовалось.
Например, два с половиной года назад владелец Postimees (тогдашнее акционерное общество Eesti Meedia), который приобрел помимо портала недвижимости Kv.ee еще и эстонский и латвийский бизнес City24, не должен был обращаться за разрешением надзорного органа именно из-за критерия оборота в 2 миллиона евро.
Цена определяется местонахождением парковки
Если раньше обе парковочные компании хотел фонд Lords LB Asset Management, то сейчас принадлежащая литовскому фонду фирма UAB Parkdema владеет 49% компани, а доля в 51% принадлежит литовской компании Asgaard Oriens UAB.
По словам Кароля Кованена, главы Europark и Citypark, смена владельца не повлияет на рынок, так как большая часть недвижимости не принадлежит операторам парковки - они предоставляют услуги парковки землевладельцам с одной стороны и автомобилистам - с другой.
«В основном, парковку на своей земле организуюти сами землевладельцы. Кроме того, так или иначе занимаются парковкой компании по управлению недвижимостью. Технические решения, такие как барьеры или дорожные знаки, доступны каждому, а законы одинаковы для всех. Землевладельцы используют операторов парковки, если предоставляемые последними услуги более выгодны, чем самостоятельное управление парковкой», - сказал Кованен.
Он также утверждает, что нет какого-либо риска согласования цен или других соглашений.
«Стоимость парковки для конечного потребителя определяется исключительно спросом и расположением парковки. Отдельные автостоянки не конкурируют друг с другом - неважно, принадлежат ли они одному или другому оператору. Образно говоря, если парковка у дверей популярного кафе в центре города стоитдва-три евро в час, парковка в 50 метрах через дорогу стоит три евро в день. Таким примеров у Europark много. Поэтому на стоимость парковки не повлияет добавление 20 парковок Citypark к сети Europark, состоящей из более чем 200 парковок», - сказал он.
«Также важно понимать, что парковка - это побочный продукт одного способа передвижения, передвижения на личном автомобиле. Конкуренты парковки - бесплатный автобус, такси и велосипед », - добавил Кованен.