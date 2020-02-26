Хитрый трюк позволил двум парковочным фирмам объединиться несмотря на запрет

В прошлом году Департамент конкуренции притормозил планы владельца Citypark (ныне использующего торговый знак Unipark), литовского инвестиционного фонда Lords LB Asset Management по покупке своего крупнейшего конкурента - принадлежащей норвежцам фирмы Europark.

Помимо этих двух компаний крупным игроком на парковочном рынке является лишь акционерное общество Ühisteenused, которое принадлежит инвестиционной фирме Кристьяна Раху, поэтому сделка требовала одобрения департамента.

Однако департамент счел, что объединение может значительно навредить конкуренции в сфере услуг парковки, увеличить риск согласованных действий между предприятиями, повлиять на цены и другие условия. По оценке Департамента конкуренции, самый большой удар был бы нанесен по рынку парковок в Таллинне и Пярну: в 2017 году доля Citypark в Эстонии оценивалась в 5-10%, а в Europark - 50-60%. В Пярну эти показатели составляли 0-5 и 20-30% соответственно, но исходя из организации службы парковки в летней столице вследствие концентрации компаний под одной крышей рыночная доля может достигнуть 90-100% в сегменте частных парковок.

«Мы достигли соглашения с Lords, но поскольку раньше у них была доля в Eesti Citypark, речь шла о слиянии, и сделка должна была быть одобрена антимонопольным органом. Подача запроса о слиянии и весь процесс общения с Департаментом конкуренции были ответственностью покупателя. Процедура Департамента конкуренции длилась более полугода, но удовлетворительного результата достигнуто не было», - прокомментировал провал сделки в прошлом году исполнительный директор Europark Кароль Кованен.

«Покупатель подтвердил свою неизменную заинтересованность в покупке Europark. Поскольку сделка в любом случае требует одобрения Департамента конкуренции, мяч в данный момент находится в воротах покупателя», - добавил тогда Кованен. На деле же никакого разрешения надзорного органа в конечном итоге не требовалось.

Укороченный отчет вывел из-под прицела

В июне обе парковочные компании с разницей в неделю обрели новых владельцев, чьи активы были зарегистрированы на представительском счете литовского отделения SEB. Кароль Кованен входит в правление обеих компаний, и в советах директоров сидят одни и те же люди: Нильс Петер Претцманн, Дайва Жемайте-Претцманн и Вайдас Микус.

Глава отдела контроля за слияниями Департамента конкуренции Кюллики Лугенберг объяснила, что в феврале прошлого года ведомство закрыло производство, поскольку Lords LB Asset Management отказался от слияния, и ранее в ходе разбирательства Департамент конкуренции пришел к выводу, что сделка может нанести ущерб конкуренции при оказании услуг парковки.