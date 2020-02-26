Ежегодно в зарубежных поездках умирают около 100 жителей Эстонии – кто покрывает связанные с этим расходы?

Компания Salva Kindlustus поясняет, как в таком случае страховка может помочь близким и что происходит, если страховки нет вообще.

«Хотя по статистике большинство смертельных случаев происходят дома, иногда страховым компаниям приходится сталкиваться и с имевшими место за границей происшествиями, закончившимися смертью человека. Самое ужасное может случиться и в зарубежной поездке, особенно если человек оказывается в новой для себя среде или занимается непривычными видами деятельности», - пояснила руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак.

«Если человек умирает, находясь в поездке по Европе, с помощью страхования, как правило, без проблем можно выполнить все необходимые действия. Но если смерть настигает человека в более отдаленной стране, доставить тело или прах покойного на родину может быть очень сложно и дорого, – отметила Ульфсак. – Например, в прошлом году имел место случай, когда в связи с бюрократическими препятствиями потребовалось целых полгода на то, чтобы прах покойного смог вернуться домой».

Как правило, доставка тела с гробом из далеких стран оказывается особенно затратной. В большинстве случаев стоимость доставки тела покойного из-за пределов Европы начинается от 10 000 евро. «Стоимость во многом определяется тем, хотят родственники кремировать умершего за границей человека, или вернуть на родину тело в гробу», - пояснила Ульфсак.

Ульфсак добавила, что в страховой практике имели место смерти в результате ДТП, падений, утопления, неожиданных проблем со здоровьем, тяжелых хронических болезней и, к сожалению, суицида. «Последний вариант становится особенно сильным ударом по близким еще и потому, что страхование не компенсирует расходы в связи со самоубийствами», - отметила Ульфсак, добавив, что в случае тяжелых хронических болезней страховка возмещает доставку тела домой, но не расходы на лечение.

Если у умершего вообще не было страхования, расходы в связи со смертельным случаем и доставкой тела домой покрывает семья. Если у близких для этого нет денег, расходы покрывает работодатель умершего или местное самоуправления, а затем – при необходимости – государство.

В прошлом году имели место два случая, когда людей похоронили в стране, где они скончались, местные самоуправления, поскольку никто из близких оказался не готов или не был финансово в состоянии оплатить расходы на транспортировку тела.