От любви до ненависти нужно сделать шаг, зато зависть всегда при тебе

Дмитрия Быкова любят и ценят тысячи читателей, я вполне отношусь к их числу, но такая любовь обязывает и автора к некоторой, как бы это сказать, – скромности…

Юбилей Яана Кросса

Только что широко отметили юбилей уникального писателя Яана Кросса, скоро он станет памятником, и людей, которые знали его живым, остроумным и очень легким в общении человеком, становится всё меньше. В театре Драмы поставлен спектакль к 100-летию прозаика «Большая сибирская земля» («Suur Siberimaa»), рассказывающий о годах испытаний писателя. Я не берусь сейчас анализировать это сценическое произведение, в нем есть несомненные достоинства – от сильных актерских работ до крепкой режиссуры и блистательной сценографии. Но мне было жаль, что жадный до жизни, до приключений, до испытаний Яан Кросс предстал в спектакле переполненным до краев грустью и философскими раздумьями.

И я вспоминаю, как однажды на мой вопрос о ненависти к советской власти он ответил: «Что Вы, мне светская власть дала самое лучшее, что есть в моей жизни!» Я растерялась: «Что же она дала Вам?!». Он ответил, усмехнувшись: «Жену!»

И еще вспоминаю, как он славно рассказывал о лагере – именно о лагере и именно славно: «Я работал в шахте, и после каждой смены нам давали возможность помыться в душе, поскольку угольная пыль проникала в каждую пору. А вот у Эллен в это время в Таллинне не было горячей воды!» И опять усмехнулся.

И, наверное, самое главное: когда Эстония обрела независимость, именно Яану Кроссу первому предложили пост президента. А он отказался, предпочтя роль писателя! Я думаю, в этом отказе есть та величайшая писательская доблесть, которая позволила сочинять ему романы, не оборачиваясь на славу, признание, успех, не ревнуя, не завидуя. На свете есть много людей, которые высокомерно и с апломбом говорят, что их нельзя подкупить, прельстить, заставить переменить убеждения, отказаться от призвания. Часто оппоненты подкалывают таких «безупречных» вопросом: «А тебя пытались прельстить, а тебе предлагали?!..» И только один Яан Кросс имел право ответить: «Да, предлагали. И не что-нибудь, а власть над страной, над родиной!»

Всю жизнь он заявлял о себе, как о человеке компромисса. Все его герои на компромиссы шли. Очень часто они не могли потом сами себе эти компромиссы простить, но так ведь и живет человек, так ведь и движется история человечества.

Когда-то Энн Ветемаа сказал мне, что все эстонцы гордятся «Калевипоэгом», но почти никто его не читал. (Не уверена, что все русские обожатели Пушкина читали его в оригинале). Мне бы очень не хотелось, чтобы творчество Яана Кросса когда-нибудь стало легендой о «Калевипоэге» (даже если это шутка!). Мой любимый роман классика – «Имматрикуляция Михельсона». Это не только исторический роман, но и метафора жизни любого человека. Вот он взбирается все выше и выше, достигает вершины и только тут, в разреженном горном воздухе, понимает, что ничего, кроме разочарования в самом себе он не испытывает. То есть он испытывает и торжество, и радость, и чувствует вкус победы, но раскаяние и угрызения совести не дают ему покоя, заставляя душу каменеть.

Потребность в сверхгерое

Как известно, Конан Дойль в конце концов возненавидел своего Шерлока Холмса и хотел его убить, но читатели не допустили уничтожения уникального человека, способного распутать с помощью одной наблюдательности любое преступление.

Сейчас потребность в сверхгерое, сверхчеловеке, сверхспособностях особенно сильна. Бесконечно популярен российский сериал «Нюхач» с эстонским актером в главной роли - Кириллом Кяро, который обладает таким обонянием, что принюхавшись, моментально разоблачает преступника. Запущен новый российский телевизионный сериал «Триггер» (закупленный уже многими странами), где психолог, лишь взглянув на человека, моментально понимает, как именно нужно решить все его проблемы.