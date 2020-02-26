Знаменитого эстонского гроссмейстера оставили без специальной пенсии

Как сказали в министерстве, Эльвест добивался прекрасных результатов, но шахматы не являются частью Олимпийских или Паралимпийских игр, организованных Международным олимпийским комитетом, и, следовательно, гроссмейстер не имеет права на государственную поддержку.

Эстонский шахматный союз предложил Министерству культуры рассмотреть возможность начать выплачивать Яану Эльвесту, выигравшему в составе сборной СССР шахматную олимпиаду в 1988 году, пенсию олимпийского чемпиона. В 2020 году размер этой пенсии составляет 1387 евро в месяц.