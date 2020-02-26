Эстонское предприятие финансовых технологий подаст жалобу на государство Косово

Основанное эстонцами предприятие финансовых технологий IuteCredit приняло решение подать в международный арбитраж жалобу на государство Косово.
Предприятие обосновывает иск тем, что центробанк Косово неожиданно и без исчерпывающих объяснений аннулировал разрешение на деятельность компании.
По словам исполнительного руководителя IuteCredit Тармо Сильда, закон о зарубежных инвестициях Косово дает предприятиям, которые столкнулись с несправедливым обращением, право подать жалобу не в местные судебные органы, а в арбитражный суд.
"В Косово невозможно опереться на местные юридические процессы или же прозрачность ведомств, которые базировались бы на правовых нормах. Поэтому мы решили продолжать в арбитраже, поскольку это более эффективный способ для нахождения решения", - сказал Сильд.
"Причина, по которой мы теперь обращаемся в международный арбитраж — это наша репутация и активы, которые находятся под ударом", - отмечает Сильд.
Разрешение на деятельность дочерней компании IuteCredit было аннулировано в декабре прошлого года со стороны центробанка Косово в то время, как эта компания смогла наработать портфель кредитов объемом в 12 млн евро с более чем 25 000 потребителями. По его словам, речь идет о серьезном нарушении со стороны местного центрального банка, поскольку, исходя из законодательства Косово о зарубежных инвестициях, нет ни одной серьезной причины для такого решения.
По оценке IuteCredit, государство Косово в лице центробанка отзывом разрешения на деятельность нарушило многие пункты закона о зарубежных инвестициях.
IuteCredit – это имеющая эстонские корни и действующая на международных рынках компания малого кредитования и финансовых технологий, которая сосредоточена прежде всего на предложении кредитов с рассроченными платежами и автокредитов. Средний срок кредитования вырос до 18 месяцев. IuteCredit является одним из ведущих предприятий малого кредитования в Европе с балансом более 100 млн евро и 200 000 активными клиентами. Предприятие работает в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии и в Боснии и Герцеговине.