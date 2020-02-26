Эстонское предприятие финансовых технологий подаст жалобу на государство Косово

Предприятие обосновывает иск тем, что центробанк Косово неожиданно и без исчерпывающих объяснений аннулировал разрешение на деятельность компании.

По словам исполнительного руководителя IuteCredit Тармо Сильда, закон о зарубежных инвестициях Косово дает предприятиям, которые столкнулись с несправедливым обращением, право подать жалобу не в местные судебные органы, а в арбитражный суд.

"В Косово невозможно опереться на местные юридические процессы или же прозрачность ведомств, которые базировались бы на правовых нормах. Поэтому мы решили продолжать в арбитраже, поскольку это более эффективный способ для нахождения решения", - сказал Сильд.

"Причина, по которой мы теперь обращаемся в международный арбитраж — это наша репутация и активы, которые находятся под ударом", - отмечает Сильд.

Разрешение на деятельность дочерней компании IuteCredit было аннулировано в декабре прошлого года со стороны центробанка Косово в то время, как эта компания смогла наработать портфель кредитов объемом в 12 млн евро с более чем 25 000 потребителями. По его словам, речь идет о серьезном нарушении со стороны местного центрального банка, поскольку, исходя из законодательства Косово о зарубежных инвестициях, нет ни одной серьезной причины для такого решения.

По оценке IuteCredit, государство Косово в лице центробанка отзывом разрешения на деятельность нарушило многие пункты закона о зарубежных инвестициях.