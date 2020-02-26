Полиция допросит бывшего исполнительного директора Swedbank

Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен будет допрошена шведской полицией по борьбе с финансовыми преступлениями в связи со скандалом с отмыванием денег, сообщила шведская газета Svenska Dagbladet.
В прошлом году Swedbank признал упущения в борьбе с отмыванием денег и попал под расследование в Швеции и Эстонии.
В период с 2010 по 2016 год через эстонское подразделение банка проходило до 20 млрд евро в год от нерезидентов, главным образом российских клиентов.
Согласно источникам Svenska Dagbladet, Боннесен во время допроса дадут понять, что она подозревается в совершении преступления.
Испролнительный директор, уволенная из банка в марте прошлого года, ранее заявляла, что Swedbank не сделал ничего плохого.
Адвокат Биргитте Боннесен Пер Э. Самуэльсон подтвердил шведской газете, что Боннесен вызвана на слушание в начале апреля. Он добавил, что не уверен в невиновности своего клиента.