Полиция допросит бывшего исполнительного директора Swedbank

В прошлом году Swedbank признал упущения в борьбе с отмыванием денег и попал под расследование в Швеции и Эстонии.

В период с 2010 по 2016 год через эстонское подразделение банка проходило до 20 млрд евро в год от нерезидентов, главным образом российских клиентов.

Согласно источникам Svenska Dagbladet, Боннесен во время допроса дадут понять, что она подозревается в совершении преступления.

Испролнительный директор, уволенная из банка в марте прошлого года, ранее заявляла, что Swedbank не сделал ничего плохого.