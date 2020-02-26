Российского дипломата обвиняют в отравлении болгарского бизнесмена

В попытках отравить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева мог быть замешен российский дипломат, сотрудник представительства при Всемирной торговой организации в Женеве Георгий Горшков.
Об этом пишет Postimees со ссылкой на расследование группы Bellingcat, швейцарского сайта Tamedia и российского The Insider.
По данным расследователей, настоящее имя Горшкова — Егор Гордиенко. Сообщается, что этот человек с дипломатическим рангом третьего секретаря участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в частности, сотрудничал с подозреваемыми в отравлении «Новичком» Юлии и Сергея Скрипалей в Великобритании.
Имя Горшкова упоминается среди троих граждан России, которых прокуратура Болгарии заподозрила в покушениях на трех болгарских граждан. Также в список входят россияне Сергей Павлов и Сергей Федотов.
Расследователи утверждают, что человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Федотов») в апреле и мае 2015 года, когда покушались на жизнь бизнесмена Гебрева.
В 2017 году Гордиенко прибыл в Швейцарию в статусе третьего секретаря российской миссии при Всемирной торговой организации (ВТО), штаб-квартира которой находится в Женеве. Официальный представитель ВТО Кейт Роквелл заявил, что Гордиенко был аккредитован до конца 2020 года, но покинул российскую миссию еще в 2018 году. По данным МИД Швейцарии, его аккредитация была аннулирована 31 октября 2018 года.