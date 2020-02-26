Ср, 26.02.2020
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Новая подборка от Postimees: супердешево в Таиланд и Измир

Таиланд.

ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Измир начиная со 169 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 302 евро

Туда-обратно из Таллинна в Монреаль начиная с 354 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Колумбию начиная с 451 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Канкун начиная с 460 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чили начиная с 556 евро

Туда-обратно из Таллинна в Варну начиная со 114 евро

Туда-обратно из Таллинна на Амальфитанское побережье начиная со 135 евро

Туда-обратно из Таллинна в винодельческий регион Бордо начиная со 140 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 197 евро

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