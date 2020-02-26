Уроженка Таллинна Наталья Забияко завершает карьеру в фигурном катании

В ноябре пара Наталья Забияко - Александр Энберт уже объявляли о приостановлении спортивной карьеры. Теперь же тренер спортсменов Нина Мозер рассказала "Советскому Спорту", что уроженка Таллинна Забияко и ее партнер завершают выступления в большом спорте: "Со здоровьем у ребят все нормально, но допуск по спортивной практике в этом сезоне не получился. Поэтому для Наташи с Сашей это, скорее всего, будет прощальное выступление в профессиональном спорте."