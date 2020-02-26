Ср, 26.02.2020
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Уроженка Таллинна Наталья Забияко завершает карьеру в фигурном катании

Наталья Забияко – Александр Энберт.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Сегодня в Москве пройдет гала-вечер фигуристов ведущих тренеров России Нины Мозер и Этери Тутберидзе. Выступление на "ВТБ-Арене" станет последнем в карьере для уроженки Таллинна Натальи Забияко.

В ноябре пара Наталья Забияко - Александр Энберт уже объявляли о приостановлении спортивной карьеры. Теперь же тренер спортсменов Нина Мозер рассказала "Советскому Спорту", что уроженка Таллинна Забияко и ее партнер завершают выступления в большом спорте: "Со здоровьем у ребят все нормально, но допуск по спортивной практике в этом сезоне не получился. Поэтому для Наташи с Сашей это, скорее всего, будет прощальное выступление в профессиональном спорте."

Наталья Забияко выступала за Россию с 2015 года. Вместе с Александром Энбертом Забияко завоевала серебро ОИ-2018 в командных соревнованиях, а также выигрывала медали чемпионатов Европы и мира.

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