Уроженка Таллинна Наталья Забияко завершает карьеру в фигурном катании

Сегодня в Москве пройдет гала-вечер фигуристов ведущих тренеров России Нины Мозер и Этери Тутберидзе. Выступление на "ВТБ-Арене" станет последнем в карьере для уроженки Таллинна Натальи Забияко.
В ноябре пара Наталья Забияко - Александр Энберт уже объявляли о приостановлении спортивной карьеры. Теперь же тренер спортсменов Нина Мозер рассказала "Советскому Спорту", что уроженка Таллинна Забияко и ее партнер завершают выступления в большом спорте: "Со здоровьем у ребят все нормально, но допуск по спортивной практике в этом сезоне не получился. Поэтому для Наташи с Сашей это, скорее всего, будет прощальное выступление в профессиональном спорте."
Наталья Забияко выступала за Россию с 2015 года. Вместе с Александром Энбертом Забияко завоевала серебро ОИ-2018 в командных соревнованиях, а также выигрывала медали чемпионатов Европы и мира.