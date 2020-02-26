Ср, 26.02.2020
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Дело нарвского стрелка передано в суд

Пневматическое оружие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

Вируская окружная прокуратура направила в суд дело, согласно которому 16 сентября прошлого года на улице Канглесте в Нарве 49-летний мужчина неоднократно стрелял в сторону 30-летнего мужчины.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. «Травмы, нанесенные человеку, повлекли за собой опасные для жизни повреждения. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили», - пояснила прокурор Кыргмаа.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день на улице Уускюла в Нарве.

Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.

Прокуратура отправила уголовное дело в суд в общем порядке, судебное разбирательство начнется 3 марта в Нарвском доме правосудия Вируского уездного суда.

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