Дело нарвского стрелка передано в суд

Вируская окружная прокуратура направила в суд дело, согласно которому 16 сентября прошлого года на улице Канглесте в Нарве 49-летний мужчина неоднократно стрелял в сторону 30-летнего мужчины.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. «Травмы, нанесенные человеку, повлекли за собой опасные для жизни повреждения. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили», - пояснила прокурор Кыргмаа.
Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день на улице Уускюла в Нарве.
Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.
Прокуратура отправила уголовное дело в суд в общем порядке, судебное разбирательство начнется 3 марта в Нарвском доме правосудия Вируского уездного суда.