Дело нарвского стрелка передано в суд

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Яаники Кыргмаа, обвиняемый произвел в сторону потерпевшего пять выстрелов. «Травмы, нанесенные человеку, повлекли за собой опасные для жизни повреждения. Благодаря быстрому вмешательству очевидцев и усилиям сотрудников скорой помощи более серьезные последствия не наступили», - пояснила прокурор Кыргмаа.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его задержали в качестве подозреваемого в тот же день на улице Уускюла в Нарве.

Обвиняемому вменяется также незаконное обращение с огнестрельным оружием.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда обвиняемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.