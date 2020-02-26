КаПо возбудила уголовное дело в связи с опасной находкой на Сааремаа

Хотя обнаруженные детектористами из материковой части страны семь столитровых бочек были обнаружены в земле и явно было невозможно определить, кто их когда-то закопал, КаПо все же пришлось возбудить уголовное дело. Дело в том, что применение иприта, как и других удушающих газов, с 1993 года запрещено конвенцией о запрещении химического оружия.

Согласно статье о терактах пенитенциарного кодекса Эстонии, наказание предусмотрено в том числе за производство, распространение или применение запрещенного оружия. Речь идет о преступлении против государственной власти, наказание — лишение свободы на 5-20 лет или пожизненный срок.

Прокуратура может задним числом подтвердить, что, хотя дело по этой статье возбудили, на Сааремаа нет угрозы теракта.