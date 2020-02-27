Три мифа о бюджете Евросоюза: кто кого кормит?

Миф 1: деньги-то огромные

Нет, дебаты в Брюсселе масштабные, страсти в прессе жаркие, стереотипов о том, кто дает и кто получает, много. А сам бюджет не то, что не огромный – он очень даже маленький!

Он составляет 1% (один процент!) всего валового национального дохода Евросоюза. Для сравнения, средний национальный бюджет государства-члена ЕС составил бы примерно 46% его валового национального дохода. Но если бюджет ЕС маленький, связанные с ним ожидания огромны. Он должен и границы защитить, и регионы поднять, и дороги построить, и науку поддержать, и фермерам помочь и т.д., и т.п. Многие члены Европарламента давно указывают на то, что бюджет никак не отвечает тем амбициям и ожиданиям, которые есть как у политиков, так и у граждан относительно целей и задач ЕС. Отдельно со всеми евроскептиками хочу поделиться крамольной мыслью: исторически столетиями в Европе мы воевали друг с другом и проливали свою и чужую кровь, а ЕС создал уникальный механизм говорить и договариваться. Бюджет ЕС обходится каждому европейцу 323 евро в год – ваша страховка на автомобиль стоит значительно дороже.

Миф 2. Кормим европейскую бюрократию и деньги уходят бог знает на что

Этот миф особенно распространен в Западной Европе, поскольку там в обществе существует мнение, что это они дают деньги, которые ЕС тратит потом на коррумпированные и/или бесцельные проекты в Южной и Восточной Европе. Да, бессмысленных проектов на деньги ЕС хватает (во всех его регионах) - и это в какой-то степени проблема. Для меня лично их трагедия состоит скорее в напрасно потраченных человеческих жизнях - когда администраторы и участники таких проектов оглядываясь назад, видят только красивые презентации, потраченные деньги, ноль реального результата и жизнь, прожитую как некий симулякр.

Но при всей публичности таких провальных проектов, все же по большей части деньги ЕС тратятся на совершенно правильные и очень ценные вещи. Наука, дороги, культура, обмен студентами, экология - это только небольшая часть направлений, в которые ЕС инвестирует на благо всех. Есть много вопросов к системе поддержки фермеров, но это, наверное, тема отдельной статьи. Если речь идет о бюрократии – организовать, осуществить и проконтролировать то, как потратить в год 166 миллиардов евро (для сравнения бюджет Эстонии - менее 12 миллиардов), безусловно, требуется наличие хорошо слаженной администрации, тем более, это всего лишь часть того, чем занимаются евробюрократы.

Миф 3. Западная Европа кормит Восточную Европу

Да, ЕС делает серьезные финансовые вливания в Восточную Европу. Дороги, инфраструктура, экология, наука, сельское хозяйство, программы для поддержки малого и среднего бизнеса и т.д. – все это стоит немало. Да, большую часть денег (но не все!) дают западноевропейские налогоплательщики. Но есть и одно большое но: они получили от Восточной Европы два, а, может быть, и более преимущества. Первое - доступ к новым рынкам. Теперь мало кто помнит, но одно из условий вступления в ЕС для стран Восточной Европы (так называемые Копенгагенские критерии) состояло в том, чтобы их производители могли справиться с давлением конкуренции в рамках Союза. Не совсем ясно, на чем основывалась такая готовность, но де-факто многие восточноевропейские фирмы исчезли или продались западноевропейским конкурентам со всеми печальными последствиями для национальной экономики. Второе - Восточная Европа стала донором рабочей силы для Западной. Молодые, талантливые, образованные массово перемещаются на Запад. Между 2009 и 2015 годами Румыния потеряла половину своих медицинских кадров и продолжает их терять с каждым годом. Половина польских и 90% болгарских студентов/медиков собираются покинуть страну. Латвия потеряла 20% своего населения, между 2013 и 2016 годами 230 000 хорватов (при населении в 4 миллиона) покинули страну, в одной Германии проживают более 400 000 болгар (при населении в 7 миллионов). Ситуация в Эстонии не намного лучше. Это выгодно всем: мигранты (такие же, как и я) получают более высокие доходы, политики Восточной Европы бессовестно хвастаются низким уровнем безработицы в своих странах, Западная Европа решает проблемы своей неважной демографии и потребности в рабочих руках. Кто жертва? Будущее Восточной Европы!