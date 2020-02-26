Как убедиться, что перед вами порядочный арендатор, а не очередной расчленитель

Если персональными данными интересуется маклер по недвижимости, он также до обработки персональных данных должен уточнить, зачем ему нужны эти данные, и подвести под свое желание соответствующую правовую основу, указанную в статье 6 Общего регламента защиты данных. Например, правовым основанием может быть согласие лица, законный интерес или предварительные данные для составления договора».

Преступление и наказание

Известно, что Николай Кузнецов, убивший в Ласнамяэ свою квартирную хозяйку и расчленивший ее труп, ранее неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе и за убийство. К сожалению, погибшая не приняла меры, чтобы узнать о прошлом своего квартиранта. Хотя, кто теперь может знать, возможно, она считала, что Кузнецов встал на путь исправления…

Уголовное прошлое каждого жителя Эстонии или его отсутствие содержится в Регистре наказаний, и информация об этом открыта, однако, погашенные судимости из Регистра удаляются. Сколько времени содержатся в нем данные о совершенных тяжких преступлениях, что может и должно предостеречь наймодателей от опрометчивых решений о сдаче внаем своей квартиры?

Комментарий Марии-Элизы Туулик, представителя Министерства юстиции по прессе

Действительно, в Регистре наказаний можно увидеть данные только действующих приговоров. Данные о наказаниях удаляются из Регистра в различное время. Чем тяжелее наказание, тем дольше информация будет общедоступной до ее архивирования.

Данные о наказаниях удаляются из Регистра и переносятся в архив, если:

1) прошел год с момента уплаты наложенного за проступок штрафа, ареста, выполненных общественных работ или лишения права на вождение в качестве основного наказания;

2) прошло три года с момента исполнения решения о наложении финансового взыскания за совершение уголовного преступления;

3) прошло три года с момента истечения испытательного срока, если наказанный был освобожден из-под временного задержания или от денежного наказания;

4) прошло три года с выполнения общественных работ;

5) с момента отбытия наказания в виде лишения свободы на срок менее пяти лет прошло пять лет;

6) с момента отбытия наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет прошло десять лет;

7) с момента отбытия наказания в виде лишения свободы на срок более двадцати лет прошло пятнадцать лет.