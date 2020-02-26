Эстония, США и Литва проверили развитие военных объектов в России и Белоруссии

Наблюдательным полетом руководили США, в команде также были военнослужащие Эстонии и Литвы, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны. Целью было зафиксировать развитие военных объектов Западного военного округа РФ и Белоруссии.

19 февраля полет прошел в направлении Кубинка-Беларусь-Калининград, в тот же день состоялся и второй полет над Калининградом. На намеченный на 20 февраля полет Калининград-Санкт-Петербург-Кубинка повлияли погодные условия.

«Полет в рамках Договора по открытому небу — это важная часть деятельности Эстонии по контролю за вооружением. Он создает для нас лучшие возможности наблюдения за развитие военной инфраструктуры восточного соседа. Ограничением могут быть погодные условия, что и пришлось признать во время данного полета. Наряду со съемкой военных объектов наблюдательные полеты позволяют Силам обороны Эстонии развивать сотрудничество с важными для нас союзниками и партнерами», - сказал старший штабной офицер главного штаба Сил обороны полковник-лейтенант Пеэтер Кыйв.

Полеты совершались на обладающем международным сертификатом шведском наблюдательном самолете Saab 340B. Двухмоторный винтовой самолет оснащен вертикальной оптической панорамной фотокамерой.

Договор по открытому небу (Open Skies Treaty) — часть механизма обеспечения безопасности и углубления доверия между странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), его цель — создание прозрачности, безопасности и доверия между государствами. Более узкой целью договора является сбор информации о военных силах и военной деятельности.

Договор определяет порядок проведения наблюдательных полетов над присоединившимися к договору государствами и сбора информации посредством наблюдения с воздуха. В договоре перечислены процедуры и права принимающей и инспектирующей сторон, а также обязательства при выполнении полета.