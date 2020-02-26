Экс-полицейский рассказал, что журналисту Ивану Голунову подбросили наркотики-вещдок из другого дела

Коновалов рассказал, что спустя несколько минут после задержания Голунова, когда на журналиста надели наручники и повели к полицейской машине, он одной рукой открыл его рюкзак и подложил туда запрещенное вещество (N-метилэфедрон). Наркотик позже был изъят при понятых. Кроме того, Коновалов признался, что подбросил наркотики и в квартиру журналиста - прямо во время обыска, когда остальные присутствующие на оперативном мероприятии отвернулись. В этот момент полицейский и положил сверток с кокаином на шкаф, пишет NEWSru.

Вместе с кокаином из квартиры Голунова изъяли электронные весы со следами N-метилэфедрона, но неясно, когда именно Коновалов успел их подкинуть. Главный свидетель по делу Дмитрий Бокарев в своих показаниях ранее заявил, что «не видел момента подкидывания наркотиков и весов, а лишь заметил, что в один из моментов Коновалов пропал из его поля зрения».

Бывший страж порядка также сообщил, что за журналистом в день преступления - 6 июня 2019 года - велась слежка. Ранее Коновалов признал свою вину и дал показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. Тот занимал должность замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. По словам Коновалова, именно Ляховец дал ему указание подбросить журналисту наркотики.

Защитники других бывших полицейских, ставших фигурантами дела, утверждают, что Коновалов себя оговаривает. Так, адвокат Ляховца Алексей Коврижкин считает, что подобные заявления Коновалов сделал под психологическим и физическим давлением.

Коновалов отказался от двух платных адвокатов и взял впоследствии бесплатного. После дачи признательных показаний Следственный комитет попросил суд изменить Коновалову меру пресечения и отправить его под домашний арест.