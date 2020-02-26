«Я тут живу. С мамой. Уже 15 лет»

Раннее утро, торт и деловой работяга

Интерес к трущобе все растет. Лучшим временем застать еще кого-то из жителей показалось раннее утро, когда люди еще не занялись своими привычными делами. На следующий день мы опять отправляемся к гаражам.

Первыми встречам двух мужчин, которые никуда не торопятся, скорее наоборот: они идут со стороны города, у одного в руках огромные сетки, у другого – солидный торт. Явно поживились на помойках продуктового магазина.

Мужчины заходят в один гараж, вскоре один из них выходит с собакой. Разговаривать с журналистом он не хочет. Ну и ладно.

Но тут до уха журналиста долетает веселая музыка! Подойдя поближе, обнаруживаем полностью освещенную приличную дачу на колесах, в дверях которой стоит одетый в робу полный сил и настроения мужчина.

Александр - один из членов правления Пальясаареского гаражного товарищества. ФОТО: Aivar Pau

«Заходите! Александр. Я тут – член правления!» - кричит он. Заходим в его дачу, которую он использует как рабочий кабинет. С ней сцеплена другая дача на колесах – в ней мужчина хочет сделать передвижную сауну. Работа идет полным ходом, Александр не хочет в ней жить, но знает все о происходящем в гаражах.

«Я тебе честно скажу, человек 10-15 тут живут! Не больше! Есть одна старушка! Полоумная! У нее за пределами территории есть цветочные горшки, всякие штучки и вещи. Мэрия ею занималась, мы с ней ничего поделать не можем»,- рассказал Александр.

У гаражного кооператива Пальяссааре, по его словам, есть семь членов правления. Пару лет назад, когда там случился пожар и один человек сгорел, выяснилось, что и он прожил там 12 лет. Еще есть один таксист, у которого отняли квартиру. Есть один электрик, который приходит на субботу-воскресенье и бесплатно работает.

110 евро в год, а ночью рвут в лоскуты

«У нас годовой оборот составляет 180 000 евро. Каждый собственник гаража платит 110 евро в год, плюс 10 евро – налог на землю и электричество. В каждом гараже, в котором есть электричество, есть и отдельный электросчетчик. Платят и бездомные, они же получают пенсию или пособия», - объяснил Александр.

В кооперативе официальную зарплату получают шесть посменных охранников, имеется центральное освещение, бухгалтер, интернет. За движением наблюдает камера, установленная в другом конце улицы!

«У нас есть даже собака! Вечером в 10 часов мы выключаем ток и выпускаем собаку. Ночью тут никто ходить не может, собака порвет в лоскуты! У нас был и забор», - продолжает свой эмоциональный рассказ член правления.

Гаражи, по его словам, забиты разным хламом. Игрушки, сапоги, барабаны! Сами гаражи якобы недешевые: меньше чем за 500 евро тут ничего не купишь!

«Летом тут красиво и интересно! Люди приходят с семьями, жарят гриль и шашлыки! Эти гаражи тут уже лет 40 стоя, сразу был сделан настоящий проект! Но приватизировать не разрешают, у гаражей нет фундаментов, а у полуострова – генерального плана! – добавляет он. – Всего гаражи имеют 1300 человек, от них нельзя отмахнуться, это же три с половиной тысячи избирателей!»

По его словам, там пытались и разбирать машины, и выращивать грибы. Но теперь в доме наведен порядок!