ФИФА предложил упразднить правило "гола в гостях"

«Дома команды играют с мыслями «каждый пропущенный гол – это наполовину вылет». Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.